Nach sommerlicher Hitze kündigen sich in Baden-Württemberg Gewitter, Starkregen und stürmische Böen an. Wo es am Wochenende besonders ungemütlich werden könnte.
Nach dem sommerlichen Wetter der letzten Tage könnte es in Baden-Württemberg am Wochenende ungemütlich werden. Heute wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch einmal größtenteils sonnig, danach muss sich der Südwesten auf Gewitter einstellen. Vor allem im Norden Baden-Württembergs soll es am Samstag lokal gewittern und Starkregen geben.