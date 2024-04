1 Am Mittwoch wird es stark bewölkt in Ländle, in Oberschwaben soll es sogar etwas regnen. Foto: IMAGO/Silas Stein/IMAGO/Silas Stein

Ein unnatürlich warmes Wochenende wird in Baden-Württemberg abgelöst von einem mehrtägigen Auf und Ab der Temperaturen. Was bleibt ist zunächst auch der Saharastaub.











Nach dem Sommerwetter am Wochenende bleibt es am Montag zwar noch einmal warm, schon am Dienstag aber ist es damit in Baden-Württemberg wieder vorbei. Nach den Erwartungen der Meteorologen wird es deutlich kühler. Allerdings auch dies nicht wirklich lange, denn am Donnerstag steigen die Temperaturen wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es soll aber nicht mehr so warm werden wie am vergangenen Wochenende.