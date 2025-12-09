Wetter in Baden-Württemberg: Mildes Adventswetter - bis zu 16 Grad im Südwesten

Advent, Advent - kein Pulli, nur Hemd? Es ist die Woche ungewöhnlich mild für die Jahreszeit.

Nach einem teils nebligen Start erwartet Baden-Württemberg im Tagesverlauf überwiegend freundliches, mildes und trockenes Wetter. Die Temperaturen reichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von 8 Grad in Regionen mit länger anhaltendem Nebel bis zu ungewöhnlich milden 16 Grad im Schwarzwald. Nach DWD-Angaben zeigt sich der Tag teilweise trüb, „sonst sehr sonnig und mild“. Regen wird nicht erwartet.

Der Wind weht überwiegend schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Bergland kann es allerdings zu „starken Böen aus Süd bis Südwest“ kommen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst klar oder gering bewölkt und trocken. In Oberschwaben sowie in einigen Niederungen bilden sich erneut Nebel- und Hochnebelfelder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 Grad im Bergland und bis zu minus 1 Grad im Allgäu. Örtlich müsse mit Glätte gerechnet werden.

Mittwoch bleibt mild – später erste Regentropfen

Auch am Mittwoch soll es warm bleiben. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 8 Grad am Bodensee und bis zu 15 Grad in höheren Lagen des Schwarzwalds. Der DWD kündigt an, dass es „in der Bodenseeregion und westlich davon längere Zeit trüb“ bleiben soll. In den übrigen Landesteilen setze sich nach lokalem Nebel die Sonne durch. Zum Abend werde gebietsweise leichter Regen erwartet.