Wetter in Baden-Württemberg: Mildes Adventswetter - bis zu 16 Grad im Südwesten

Advent, Advent - kein Pulli, nur Hemd? Es ist die Woche ungewöhnlich mild für die Jahreszeit.
Nach einem teils nebligen Start erwartet Baden-Württemberg im Tagesverlauf überwiegend freundliches, mildes und trockenes Wetter. Die Temperaturen reichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von 8 Grad in Regionen mit länger anhaltendem Nebel bis zu ungewöhnlich milden 16 Grad im Schwarzwald. Nach DWD-Angaben zeigt sich der Tag teilweise trüb, „sonst sehr sonnig und mild“. Regen wird nicht erwartet.