Wetter in Baden-Württemberg: Milder Tagesbeginn – Schneefall am Wochenende erwartet

1 In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Schnee- und Regenschauer. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Woche endet abwechslungsreich. Zuletzt war es eisig kalt, am Freitag startet der Südwesten vergleichsweise mild. Doch dann sinken die Temperaturen.











Nach zuletzt bitterer Kälte wartet auf die Menschen in Baden-Württemberg am Freitag ein vergleichsweise milder Tagesbeginn, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Allerdings gebe es ein relativ großes Temperaturgefälle, mit etwa zehn Grad am Oberrhein und etwa drei Grad im Osten des Landes. Zunächst regne es vielerorts, zum Teil schauerartig und kräftig. Im Osten könne noch Glatteisgefahr bestehen, sagte der Meteorologe. Im Laufe des Freitags werde es dann wieder kälter.