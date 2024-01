Nach winterlichen Tagen steigen diese Woche die Temperaturen in Baden-Württemberg wieder. Bis zu 15 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Für den Januar wäre das ungewöhnlich mild, sagte ein Sprecher.

Zwischen 3 Grad im Bergland und 10 Grad im Markgräfler Land soll es am Dienstag geben. Während es in der ersten Tageshälfte laut DWD noch vereinzelt regnen kann, soll es am Nachmittag verbreitet trocken bleiben. Zeitweise werde es auch sonnig, hieß es. In hohen Lagen erwartet der Experte stürmische Böen.

In der Nacht zum Mittwoch soll wieder etwas Regen aufziehen. Doch selbst im Bergland fallen die Temperaturen laut DWD nicht unter 0 Grad. Weiterhin soll es stürmisch bleiben.

Bis zu 15 Grad erwartet der Wetterdienst dann am Mittwoch am Oberrhein. Grund dafür sei sehr milde Atlantikluft, teilte der Experte mit. Generell sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg am Mittwoch verbreitet zweistellig werden. Doch freundlich wird das Wetter deshalb nicht. Neben wenig Sonne soll es bis in tiefe Lagen Sturmböen geben. Auch erwartet der DWD verbreitet Schauer.

Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg mild bleiben. Dann werden die Nächte laut Wetterdienst wieder etwas kälter. „Winterliche Tage sind erstmal nicht mehr in Sicht“, sagte der Experte. Im Flachland soll es bis Mitte Februar verbreitet keinen Schnee und keine Kälte mehr geben.