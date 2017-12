Wetter in Baden-Württemberg Meteorologen warnen vor Überflutungen

Von red/dpa 29. Dezember 2017 - 14:07 Uhr

Ungemütlich wird das Wetter zum Jahreswechsel. Foto: dpa

Das alte Jahr zeigt sich zum Abschied nicht unbedingt von seiner besten Seite: Am Wochenende drohen mancherorts Regen und Sturmböen. Vor allem im Schwarzwald kann es gefährlich werden.

Stuttgart - Der Start ins neue Jahr dürfte im Südwesten vielerorts ungemütlich ausfallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, kann es noch bis in die Nacht zum Samstag zu Schneeschauern, Frost und Glätte kommen. Am Samstag setzen sich dann zwar mildere Temperaturen durch - im Schwarzwald erwarten die Meteorologen allerdings Überflutungen wegen Dauerregens.

In den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg wurden ab dem frühen Samstagmorgen anhaltende Niederschläge erwartet - was zu Tauwetter führen dürfte. Im Schwarzwald rechnen die Meteorologen bis Sonntagmorgen mit „unwetterartigen Abflussmengen“ von bis zu 80 Liter pro Quadratmeter. Durch steigende Flusspegel müsse mit Überflutungen gerechnet werden. Auch starken Wind und teilweise sogar Sturmböen erwarten die Experten am Wochenende.

Zuletzt machte noch Schneefall den Menschen im Südwesten zu schaffen. In der Nacht zum Freitag sorgten Schnee und Glätte auf der Autobahn 7 für Verkehrsbehinderungen. Bei drei Unfällen wurde ein Mensch leicht verletzt. Der Verkehr staute sich zudem auf mehreren Abschnitten.

Auch auf das gesamte Jahr gesehen war das Wetter in Baden-Württemberg eher durchwachsen: Zwar war das Land im bundesweiten Vergleich 2017 das sonnenscheinreichste. Dem DWD zufolge war es zugleich aber vergleichsweise kühl und nass. Mehr Niederschlag als im Südwesten gab es demnach nur im Saarland.