1 Den Meteorologen zufolge ist am Dienstag in der Früh zeitweise mit Schnee und Schneeregen zu rechnen (Archivbild). Foto: dpa/Andreas Rosar

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg teils trüb, teils sonnig mit niedrigen Temperaturen. Am Dienstag rechnen die Meteorologen zeitweise mit Schnee.

Stuttgart - Der Montag in Baden-Württemberg wird teils trüb, teils sonnig mit niedrigen Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes startet der Tag mit leichtem bis mäßigem Frost.

Örtlich kann es Reifglätte geben

Örtlich könne es Reifglätte geben. Am Vormittag soll es gebietsweise hochneblig trüb werden, am südlichen Oberrhein, an der Tauber und von der Donau bis zum Bodensee ist es laut der Vorhersage auch am Nachmittag noch bedeckt. Sonst scheine oft die Sonne. In den grauen Teilen des Landes liegen die Höchsttemperaturen zwischen minus zwei und null Grad, im Rest Baden-Württembergs bei bis zu drei Grad.

Wetterfrösche rechnen mit Schnee am Dienstag

Der Dienstag werde bedeckt. Den Meteorologen zufolge ist in der Früh zeitweise mit Schnee und Schneeregen zu rechnen. Die Temperaturen erreichten minus ein bis fünf Grad. Es wehe ein schwacher Westwind mit frischen Böen.