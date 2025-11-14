Wetter in Baden-Württemberg: Letzte Chance auf goldenen Herbst - dann wird es kälter

Einmal noch den Herbst im Sonnenschein genießen. Denn nach den Tagen mit T-Shirt-Wetter dürfte die Temperatur stark sinken. Mehr noch: Der DWD spricht sogar von Schnee.
– Das war es erstmal mit Sonne und frühlingshaften Temperaturen: Der „goldene Herbst“ geht in Baden-Württemberg zu Ende. Zum Wochenende wird es zunächst ein bisschen kälter, zum Wochenstart gehen die Temperaturen noch deutlicher zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In den höheren Regionen kann es sogar sein, dass ein wenig Schneeregen oder sogar Schnee mit dabei ist, wie ein Meteorologe sagte.