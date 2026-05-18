Wetter in Baden-Württemberg: Kühles Maiwetter mit Wolken und Wind im Südwesten

Kaum Sonne in Sicht: Wolken, Schauer und teils frischer Wind prägen den Beginn der Woche. Wie sich das Wetter bis Mittwoch entwickelt.
Frischer Wind und Schauer statt sommerlicher Wärme und Sonne: Regenschirm und Jacke dürften in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht sich der Himmel zu und die Wolken werden vom Westen her dichter. Dazu könnten Regen oder Schauer aufziehen. Im Tagesverlauf seien auch einzelne Gewitter möglich – dann kann es nach der Vorhersage kurzzeitig ruppig werden. Örtlich könne es Starkregen mit rund 15 Litern Niederschlag pro Stunde und Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde geben. Auch kleinkörniger Hagel kann fallen, wie der DWD mitteilte.