Wetter in Baden-Württemberg: Kühles Maiwetter mit Wolken und Wind im Südwesten

Kaum Sonne in Sicht: Wolken, Schauer und teils frischer Wind prägen den Beginn der Woche. Wie sich das Wetter bis Mittwoch entwickelt.

Frischer Wind und Schauer statt sommerlicher Wärme und Sonne: Regenschirm und Jacke dürften in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht sich der Himmel zu und die Wolken werden vom Westen her dichter. Dazu könnten Regen oder Schauer aufziehen. Im Tagesverlauf seien auch einzelne Gewitter möglich – dann kann es nach der Vorhersage kurzzeitig ruppig werden. Örtlich könne es Starkregen mit rund 15 Litern Niederschlag pro Stunde und Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde geben. Auch kleinkörniger Hagel kann fallen, wie der DWD mitteilte.

Im Südwesten sollen die Temperaturen dabei eher niedrig bleiben: Maximal 11 bis 18 Grad werden laut DWD erwartet. Der Wind weht demnach schwach bis mäßig. Bei Schauern und vor allem bei Gewittern seien frische, teils starke bis stürmische Böen möglich.

Bis zu 21 Grad am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag klingen die letzten Schauer ab und die Wolken werden weniger. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf 8 bis 1 Grad zurückgehen, wie der DWD weiter berichtet. Erneut ist Bodenfrost möglich.

Der Dienstag startet der Prognose zufolge zunächst freundlich, dann prägen wieder Wolken und leichter Regen das Wetter. Die Höchstwerte erreichen etwa 16 Grad an der Alb und könnten an Neckar und Rhein bei bis zu 21 Grad liegen.

Mittwoch mit Schauern und teils Gewittern

Auch am Mittwoch ist der Himmel nicht gerade blau: Die Bewölkung nimmt laut DWD-Prognose zu und es kann zu schauerartigen Niederschlägen kommen und nachmittags teils gewittrig werden. Entlang der Alb wird es höchstens 16 Grad warm, im Rheintal bis zu 22 Grad.