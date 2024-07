Wetter in Baden-Württemberg: Jeden Tag ein paar Grad mehr: Der Sommer kommt mit Macht

1 In den kommenden Tagen wird es sommerlich warm in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Sonnig und heiß - eine hochsommerliche Episode vor den Schulferien soll bis Samstag andauern. Vielleicht steht dem Südwesten dann sogar der bisher wärmste Tag des Jahres bevor.











Es wird heiß: Bis Samstag soll es im Südwesten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jeden Tag um ein bis zwei Grad wärmer werden. Der vorläufige Hitzehöhepunkt wird am Samstag erwartet, der möglicherweise sogar der bisher wärmste Tag des Jahres in Baden-Württemberg wird. Der aktuelle Jahreshöchstwert wurde am 29. Juni mit 34,8 Grad an der Station Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) gemessen.