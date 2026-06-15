Wetter in Baden-Württemberg: Im Südwesten wird es heiß – Wo die 30-Grad-Marke geknackt wird
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In Baden-Württemberg klettern die Temperaturen nach oben (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

Eis, Freibad, Sonnenbrille: In der neuen Woche wird’s in Baden-Württemberg richtig heiß. Wo das Thermometer auf mehr als 30 Grad klettert.

Abkühlen im Freibad oder Genießen im Eiscafé: Nach einem freundlichen Wochenstart nimmt der Sommer in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen spürbar an Fahrt auf. Der Montag kommt noch mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von 19 im Bergland bis 26 Grad im Breisgau daher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Aber bereits am Mittwoch könnten am südlichen Oberrhein bis zu 33 Grad erreicht werden.

 

Am Dienstag kann vor allem von Nordbaden bis zur Ostalb zeitweise etwas Regen fallen. Mit Höchstwerten von 24 Grad an der bayerischen Grenze bis 30 Grad in der Ortenau bleibt es dennoch warm.

Richtig sommerlich wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann am Mittwoch. Im Tagesverlauf setzt sich zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 27 Grad im Bergland und bis zu 33 Grad am südlichen Oberrhein.

 