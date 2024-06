Wetter in Baden-Württemberg

1 Baden-Württemberg war in den vergangenen Tagen von Hochwasser gebeutelt. Foto: dpa/Armin Weigel

Nachdem Baden-Württemberg nach gewaltigen Regengüssen von Überflutungen geplagt war, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Rest der Woche Sonnenschein. Die Unwetterwarnung ist beendet.











Die Menschen im Südwesten können sich Experten zufolge auf einen Wetterwechsel einstellen. Am Dienstag soll es heiter sein, es kann gebietsweise noch vereinzelt Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtete. Mancherorts sei Nebel möglich. Die Temperaturen dürften am Rhein annähernd 25 Grad erreichen.