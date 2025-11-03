Wetter in Baden-Württemberg: Hoch bringt nach Regen wieder Sonne in den Südwesten

Morgens dicker Nebel, nachmittags wird es freundlich – aber nicht überall: Wo sich Menschen im Land über Sonnenschein freuen können. Der Regenschirm kann wohl im Schrank bleiben.
Am Morgen meist neblig, ab Mittag oft sonnig: Die neue Woche startet in Baden-Württemberg mit ruhigem und trockenem Herbstwetter. Ein Hoch bringe nach dem verregneten Wochenende häufig Sonne in den Südwesten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch ob sich die Sonne zeige, bleibe ein „Glücksspiel“.