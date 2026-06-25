Wetter in Baden-Württemberg: Hitzewelle im Land – wann es wieder kühler wird

Rekord-Hitze im Südwesten: In den kommenden Tagen drohen Temperaturen von mehr als 40 Grad und tropische Nächte. Doch nun ist auch Abkühlung in Sicht.
Schwitzen auf höchstem Niveau: Der Südwesten steuert auf einen neuen Temperaturrekord zu - doch Abkühlung ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sicht. „Wir gehen davon aus, dass sich in der zweiten Tageshälfte des Sonntags eine Kaltfront von Westen nähert“, sagte ein DWD-Meteorologe. Diese könne auch für Gewitter und Unwetter sorgen.