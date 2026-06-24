Viel Sonne und weiter hohe Temperaturen: Die Hitzewelle in Baden-Württemberg hält an. Experten warnen auch vor Gesundheitsgefahren. Welche Tipps haben sie?
Das Schwitzen geht erst einmal weiter: Für die Menschen im Südwesten ist in den nächsten Tagen nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes DWD vorerst keine wirkliche Abkühlung in Sicht. Der Mittwoch startet demnach im ganzen Land sonnig, über den Bergen können sich auch Quellwolken bilden. Die Temperaturen klettern auf 31 Grad in den Bergen und bis auf 38 Grad am Rhein.