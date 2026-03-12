Wetter in Baden-Württemberg: Hier soll es am Wochenende im Südwesten schneien

Zuletzt gaben sich Sonne und Regen die Klinke in die Hand. Am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien. Aber reicht das auch zum Schlittenfahren?

Wer sich im Südwesten nach Schnee sehnt, der könnte am Wochenende Glück haben. Denn laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Hochlagen des Schwarzwaldes zum Teil Schnee auf. Auch im Laufe des Samstags schneie es in hohen Lagen, dabei könne es auch glatt werden, teilte der DWD mit. Und auch in der Nacht zum Sonntag gebe es im Bergland Schnee.

Wer nun auf einen Ausflug mit dem Schlitten hofft, dürfte aber enttäuscht werden. Denn: Schlittenfahren dürfte eher nicht möglich sein, sagte ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage. „Viel dürfte es nicht sein“, sagte der Experte zum vorhergesagten Schnee. In den höchsten Lagen könnten demnach ein bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen, wobei die Prognose am Mittwochabend noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sei, sagte der Meteorologe.

Bis zu 18 Grad am Freitag

Am Donnerstag sei es zunächst wolkig oder stark bewölkt, im Südosten regne es anfangs etwas. Am Nachmittag komme dann von Westen her immer mehr Sonne. Die Temperaturen reichten bis zu 16 Grad im Markgräflerland, so die DWD-Vorhersage.

Freitags sei es erst sonnig, nur in Nordbaden gebe es schon mehr Wolken. Später sei es dann generell stark bewölkt, aber noch weitestgehend trocken. Die Höchstwerte reichten bis zu 18 Grad in Mittel- und Südbaden.