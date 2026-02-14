Wetter in Baden-Württemberg: Hier müssen sich Narren im Südwesten auf Schnee einstellen

Glätte am Morgen, Sonne am Mittag und neue Schneeschauer in der Nacht: Wer sich in Baden-Württemberg ins Fastnachtsgetümmel stürzt, sollte das Wetter im Blick behalten.
– Vielerorts ziehen am Wochenende die Narren durch die Dörfer und Städte in Baden-Württemberg - und müssen sich dabei auf eher ungemütliches Wetter einstellen. Am Samstag zeigt sich der Himmel im Südwesten nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitgehend grau. Der Tag werde regnerisch und wolkenverhangen, sagte ein Meteorologe. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 2 Grad im Schwarzwald und 7 Grad am Rhein.