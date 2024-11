Wetter in Baden-Württemberg: Herbst im Südwesten: Nass und unfreundlich

Wetter in Baden-Württemberg

1 Der Herbst in Baden-Württemberg zeigte sich von seiner unfreundlichen Seite. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Warnack

Der Herbst ist meteorologisch fast zu Ende, der Deutsche Wetterdienst zieht Bilanz. Die vergangenen drei Monate setzen keine neuen Rekorde, führen aber einen Trend fort.











Der Herbst im Südwesten zählte zu den fünf wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. In Baden-Württemberg war es laut dem Deutschen Wetterdienst mit 10,4 Grad noch einmal 1,9 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Der Herbstniederschlag erreichte in Baden-Württemberg mit 255 Litern pro Quadratmeter deutlich mehr Regen - das langjährige Mittel sind 219 Liter pro Quadratmeter. Die Herbstsonne machte sich rar und ließ sich an 292 Stunden blicken (langjähriges Mittel: 344 Stunden).