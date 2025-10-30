Wetter in Baden-Württemberg: Heitere Tage, kalte Nächte - und am Wochenende wird’s trüb

Noch einmal Sonne tanken: Der Wetterdienst rechnet für Donnerstag und Freitag mit meist freundlichem Wetter. Doch zum Wochenende ziehen Wolken und Regen auf.
In den verbleibenden Tagen zeigen sich die Herbstferien in Baden-Württemberg noch einmal von ihrer sonnigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Donnerstag und Freitag nach Auflösung von Nebel und Wolkenfeldern mit meist heiterem und trockenem Wetter. Das sollten Familien für Ausflüge nutzen, denn am Wochenende dürfte es wieder trüber und regnerischer werden.