Wetter in Baden-Württemberg: Grauer Wochenstart - wann und wo es wieder 20 Grad werden

Am Wochenende lockte der Frühling mit Biergarten-Wetter. Doch schon am Sonntag war damit erst einmal wieder Schluss. Die Woche startet grau - wie es weiter geht mit dem Wetter.
Die Woche beginnt vielerorts wechselnd bewölkt, es kann jedoch zu Auflockerungen und längeren sonnigen Phasen kommen. Dabei soll es trocken bleiben. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad auf der Alb und bis zu 17 Grad im Breisgau. Dazu kommen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein mäßiger Nordwind und vereinzelt frische Böen.