Wetter in Baden-Württemberg: Grauer Wochenstart - wann und wo es wieder 20 Grad werden

Am Wochenende lockte der Frühling mit Biergarten-Wetter. Doch schon am Sonntag war damit erst einmal wieder Schluss. Die Woche startet grau - wie es weiter geht mit dem Wetter.

Die Woche beginnt vielerorts wechselnd bewölkt, es kann jedoch zu Auflockerungen und längeren sonnigen Phasen kommen. Dabei soll es trocken bleiben. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad auf der Alb und bis zu 17 Grad im Breisgau. Dazu kommen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein mäßiger Nordwind und vereinzelt frische Böen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es – bis auf Nordwürttemberg – nur gering bewölkt. In den Frühstunden kann es im Taubergrund und auf der Hohenloher Ebene zeitweise etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad am Bodensee und bis minus 1 Grad auf der Albhochfläche. In Bodennähe soll es verbreitet Frost geben.

Die Nächte werden kalt

Am Dienstag wird das Wetter wechselhaft, in den nördlichen Regionen des Landes bleibt es stärker bewölkt. Zwischen dem Bauland und der Alb kann es zeitweise leicht regnen. In Südbaden und in Oberschwaben soll es jedoch sonniger werden, wie der DWD schreibt. Es wird demnach mild bei Höchstwerten von 10 Grad im Bergland und bis zu 18 Grad im Markgräflerland. Dazu kämen mäßiger Nordostwind und zeitweilig frische Böen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es demnach oft wolkenlos sein. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 0 Grad. Mit Ausnahme des Rheintals gibt es oft Frost in Bodennähe. Auf Schwarzwaldgipfeln soll es starke bis stürmische Böen aus Ost geben.

Für Mittwoch wird viel Sonnenschein erwartet

Für Mittwoch erwartet der DWD viel Sonnenschein. Dazu soll es allenfalls vorübergehend vereinzelt eine flache Quellbewölkung geben. Die Höchstwerte reichen demnach von 13 Grad im Bereich der Alb bis 20 Grad im Rheintal. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Nordostwind mit frischen Böen. Auf Schwarzwaldgipfeln werden allerdings immer noch starke bis stürmische Böen aus Ost erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag soll es oft sternenklar werden. Die Tiefsttemperaturen liegen allerdings immer noch bei 5 bis minus 1 Grad - verbreitet gibt es Frost in Bodennähe. Im exponierten Schwarzwald erwartet der DWD auch starke bis stürmische Böen aus Ost.