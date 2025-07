Temperaturen verbreitet unter 25 Grad und stürmische Böen: In Baden-Württemberg zeigt sich das Wetter alles andere als sommerlich. Was der Wetterdienst prognostiziert.

Mit Sommer hat das wenig bis gar nichts zu tun: Heute drohen in Baden-Württemberg ab dem Mittag wieder verbreitet Gewitter mit teils unwetterartigem Starkregen. Dann seien auch starke bis stürmische Böen möglich, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher.

Vor allem im Schwarzwald und im südlichen Oberrheingraben kann es vormittags erste Gewitter und Starkregen geben. Bis zum Mittag breiten sich intensivierende Gewitter nach Nordosten aus. Dabei sind laut DWD Starkregen mit Mengen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Böen um die 60 Kilometer pro Stunde und kleiner Hagel möglich. Örtlich ist den Angaben zufolge auch heftiger Starkregen um die 40 Liter und eng begrenzt extrem heftiger Starkregen um die 60 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich.

Freitag bleibt nass

Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 18 Grad in hohen Lagen. Im Allgäu sind den Angaben zufolge etwa 20 Grad in der Spitze möglich, in Mannheimer Raum bis zu 26 Grad. Zur Einordnung: Von einem Sommertag spricht der DWD, wenn das Maximum der Lufttemperatur 25 Grad oder mehr beträgt.

Die Aussichten sind auch nicht wirklich besser, Regenschirme und -jacken sollten treue Begleiter bleiben: Denn für die Nacht zum Freitag erwarten die Fachleute vor allem in der Südhälfte des Landes weiterhin Schauer und Gewitter. Insbesondere in Oberschwaben und im Allgäu sowie auf der Ostalb sei örtlich sogar wieder unwetterartiger Starkregen wahrscheinlich. Die Temperaturen fallen in der Nacht der Prognose zufolge auf 15 bis 10 Grad.

Am Freitag selbst soll es mit Regen, Schauern und Gewittern weitergehen. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 21 und 27 Grad, im Bergland um 19 Grad.