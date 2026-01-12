Wetter in Baden-Württemberg: Gefrierender Regen – erhöhte Glatteisgefahr im Berufsverkehr

1 Vor allem am Montagmorgen besteht laut DWD erhöhte Glatteisgefahr. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Deutsche Wetterdienst gibt für große Teile Baden-Württembergs die zweithöchste Warnstufe vor Glatteis aus. Warum das so ist und welche Folgen bis zum Nachmittag drohen.











Glatteis-Alarm in Baden-Württemberg: Für weite Teile des Landes warnen die Meteorologen im Laufe des Vormittags vor Eisregen, es kann sogar lebensgefährliche Rutschpartien geben. In der Nacht hatte es zwar nach Angaben der Polizeistationen zunächst keine größeren Probleme gegeben. Die Lage sei noch ruhig, hieß es. Im Laufe des Morgens drohen allerdings spiegelglatte Straßen und Bürgersteige, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte.