Mancherorts wird es in Baden-Württemberg bereits sommerlich warm. Zum Wochenstart kann es im Südschwarzwald Überraschungen geben.

Nach einem Wochenende mit blauem Himmel können sich die Menschen im Südwesten auch in den nächsten Tagen auf warmes und sonniges Frühlingswetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Montag Temperaturen von bis zu 24 Grad erwartet.

Im Süden des Landes könnten sich allerdings Quellwolken bilden. Im Südschwarzwald sind am Montagnachmittag und -abend Schauer möglich – oder auch ein Gewitter. Dabei könne es stark regnen und hageln, teilten die Meteorologen mit. Sonst bleib es vielerorts trocken. Nachts sei gebietsweise weiter Bodenfrost möglich.

Experten erwarten Temperaturen von bis zu 25 Grad

Am Dienstag werde es wieder Sonne von früh bis spät geben. Die Temperaturen sollen auf bis zu 17 Grad in Oberschwaben und bis zu 23 Grad am Rhein klettern.

Dem DWD zufolge werden am Mittwoch zwar Wolken vom Nordosten aus durchziehen, ein grundlegender Wetterwechsel wird demnach aber nicht erwartet. Reichlich Sonne – so laute die Devise. Die Thermometer könne am Rhein mancherorts 25 Grad anzeigen.