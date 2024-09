Wetter in Baden-Württemberg: Erste Frostnächte im Südwesten erwartet

1 Meteorologen erwarten im baden-württembergischen Bergland den ersten Frost. (Symbolbild) Foto: dpa/Marius Bulling

In den kommenden Nächten wird es in den Bergen kalt. Mit schweren Regenfällen wie in Österreich oder Tschechien rechnen Meteorologen für den Südwesten nicht.











Noch vor dem kalendarischen Herbstbeginn erwarten Meteorologen im Bergland den ersten Frost. In der Nacht zu Freitag könne es am Boden bei Tiefstwerten bis null Grad frieren, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mit schweren Regenfällen in Baden-Württemberg sei in den kommenden Tagen aber nicht zu rechnen. Dafür könnten auf dem Feldbergplateau bereits erste Schneeflocken zu sehen sein, sagte ein Meteorologe. Allerdings werde der Schnee nicht liegen bleiben.