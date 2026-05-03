Wetter in Baden-Württemberg: Erst Sonne, dann Gewitter - Wo es stärker krachen könnte

Zum Start in die neue Woche kehren die Regenwolken zurück nach Baden-Württemberg, auch Gewitter sind möglich. Nicht für alle sind das schlechte Nachrichten.

Nach tagelangem Frühsommer-Wetter müssen sich die Menschen im Südwesten am Sonntag auf Regenschauer und einzelne Gewitter einstellen - zumindest in Teilen des Bundeslandes. Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag zunächst noch heiter, teils auch schon wolkig. Dabei können im Bergland und in Oberschwaben einige Schauer austreten. Im Schwarzwald sind im Verlauf des Tages auch einzelne Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter könnten dort innerhalb von einer Stunde fallen, heißt es vom DWD.

Mit 21 Grad in hohen Lagen und bis zu 26 Grad in Hohenlohe soll es nochmal warm werden, bevor die Temperaturen dann leicht zurückgehen. Am Montag rechnet der DWD mit vielen Wolken und Regenschauern, die von Westen her nach Baden-Württemberg ziehen sollen.

Zu Wochenbeginn nur wenig freundliches Wetter

Und auch am Dienstag kommt der Frühling erstmal nicht zurück. Dann soll es erneut regnen und teils auch gewittern. Im Schwarzwald sind dann laut DWD nur noch 15 Grad möglich, an der Tauber bis 21 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiter regnerisch und gewittrig, wie die Experten prognostizieren.

Gute Nachricht für Allergiker: Mit dem Regen sinkt auch die Pollenbelastung. Während am Sonntag in weiten Teilen des Landes eine hohe Konzentration von Birken in der Luft ist, geht die Belastung am Montag landesweit auf ein mittleres bis geringes Maß zurück.