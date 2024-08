Wetter in Baden-Württemberg: Erst Hitze, dann Gewitter - das Wochenende wird wechselhaft

1 Auf sommerliches Wetter mit teils hohen Temperaturen können sich die Baden-Württemberger auch am Samstag einstellen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/IMAGO/Udo Herrmann

Am Samstag steht dem Besuch im Freibad oder in der Eisdiele nichts im Weg, es wird sonnig und teils sehr heiß. Am Abend wird es aber stürmisch - und danach macht der Sommer erstmal eine kleine Pause.











Perfekte Bedingungen für Freibad, Badesee oder Eisdiele: Am Samstag können sich die Menschen in Baden-Württemberg nochmals auf sommerliches Wetter mit teils hohen Temperaturen einstellen. Den Tag über soll im ganzen Land die Sonne scheinen, erst am Abend ziehen von Westen her Wolken auf, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart.