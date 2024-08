Wetter in Baden-Württemberg: Erneut Gewitter und lokal Starkregen erwartet

Wetter in Baden-Württemberg

1 Am Mittwoch soll es erneut zu starken Gewittern kommen. (Archivbild) Foto: dpa/Alexander Wolf

Am Dienstag endet der bislang heißeste Tag des Jahres mit teils heftigen Gewittern. Für heute sagt der DWD erneut Gewitter und lokalen Starkregen voraus - und Hitze.











In Teilen Baden-Württembergs werden erneut Gewitter und teils einzelne Unwetter erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag gewittern, dabei sind lokal Starkregen mit bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich.