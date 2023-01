1 Die Landeshauptstadt – zwischen Stuttgart und Ulm warnt der DWD vor Glätte. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb/7aktuell.de | Oskar Eyb

Obacht, Autofahrer: Am Freitagvormittag kommt es laut DWD in Teilen Baden-Württembergs zu Glätte. Welche Gebiete betroffen sind.















Es wird rutschig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagmorgen vor Glätte in Teilen Baden-Württembergs gewarnt. Bis zum Vormittag kommt es demnach besonders im Osten zwischen Stuttgart und Ulm zu gefrierender Nässe und Sprühregen, wie der DWD im Warnlagebericht mitteilte. Der weitere Tag bleibe bewölkt. Die Tiefstwerte erreichten bis zu minus vier Grad.

Am Sonntag lockert der Himmel auf

Auch der Samstag wird bewölkt, wie es weiter in der Wettervorschau hieß. Vereinzelt rechnet der DWD auch dann noch mit Sprühregen bei Temperaturen von minus drei bis plus fünf Grad. Am Sonntag , so die gute Nachricht, lockere sich der Himmel wieder zunehmend auf.