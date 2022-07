1 In Baden-Württemberg wird es sehr heiß. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Die Hitze aus Südeuropa kommt: Am Montag und Dienstag wird es sehr heiß in Baden-Württemberg. Bis zu 38 Grad sind für die Kurpfalz und den Kaiserstuhl vorausgesagt, in Stuttgart sollen 36 Grad erreicht werden.















In Frankreich, Spanien und sogar in Großbritannien leiden Millionen Menschen bereits seit Tagen unter Hitze, Dürre und verheerenden Waldbränden. Nun erreicht die Hitzewelle auch Deutschland.

In Baden-Württemberg werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Montag Spitzentemperaturen von 32 Grad erwartet. Am Dienstag kann das Thermometer in der Kurpfalz und am Kaiserstuhl auf bis zu 38 Grad klettern. In der Landeshauptstadt Stuttgart soll es am Montag 32 Grad warm werden, am Dienstag sind 36 Grad vorhergesagt.

Waldbrandgefahr weiter sehr hoch

Laut DWD wird es ab Mittwoch schon wieder kühler. Die sehr hohe Waldbrandgefahr bleibe angesichts der Trockenheit aber bestehen.

Der deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor Wasserknappheit in einigen Regionen. Die Gartenbewässerung und das Füllen großer Pools mit Leitungswasser könne zum „echten Problem“ werden. Rasensprenger verteilten in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. „Das kann die Versorgungsinfrastruktur in manchen Regionen an ihre Grenzen bringen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“.

Privathaushalte sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Regenwasser auffangen. „In Einzelfällen können auch kommunale Verwendungsverbote notwendig sein.“ Landsberg verlangte „kommunale Hitzeaktionspläne“, um Menschen vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. „Wir müssen in den Städten grüne Klimaoasen etablieren.“