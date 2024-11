Wetter in Baden-Württemberg: Der Winter kommt in den Südwesten - Schnee möglich

1 Ein Strauch und desen Früchte sind am Morgen bei Minusgraden von Raureif überzogen. Den Menschen in Baden-Württemberg steht von Sonntag an ein Wetterwechsel bevor (Symbolfoto). Foto: dpa/Thomas Warnack

Den Menschen in Baden-Württemberg steht von Sonntag an ein Wetterwechsel bevor: Erst wird es nasskalt – auch Schneeflocken können fallen.











Der Winter kommt nächste Woche nach Baden-Württemberg: Schnee werde voraussichtlich in der zweiten Wochenhälfte fallen - und zwar in der Nacht zum Donnerstag bis in Höhen von etwa 300 Metern, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart voraus. „Etwa in den Stuttgarter Höhenlagen können die Menschen mit ein paar wenigen Zentimetern Schnee rechnen.“ Die höchsten Punkte der Landeshauptstadt liegen auf etwa 500 Höhenmetern. In höheren Lagen ab 1.000 Metern könne bereits an diesem Wochenende Schnee fallen.

Ein Hoch über Westeuropa bestimme derzeit das Wetter in Baden-Württemberg. An diesem Freitag und Samstag werde das ruhige Herbstwetter zunächst noch weitergehen. Mit einer ersten Kaltfront am Sonntag stelle sich die Wetterlage um - dann könne es auch in höheren Lagen schon schneien. Lesen Sie auch Große Kaltfront am Mittwoch erwartet Am nächsten Mittwoch werde dann eine große Kaltfront erwartet. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen laut aktueller Prognose auf den Gefrierpunkt fallen. Beginnen wird die neue Woche im Großteil Baden-Württembergs voraussichtlich erstmal regnerisch und windig.