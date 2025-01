Nach dem Frühlings-Intermezzo mit viel Sonne und zweistelligen Temperaturen am Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Südwesten einen eher durchwachsenen Wochenstart vorher.

So müssen sich Teile des Landes in den nächsten Tagen sogar auf Dauerregen einstellen. Und damit nicht genug: Nach Angaben des DWD kann es vor allem von Mitte der Woche an in den Hochlagen auch wieder schneien, vereinzelt ist überfrierende Nässe möglich.

Zumindest in Stuttgart bleiben die Temperaturen zu Wochenbeginn noch relativ mild – erst Richtung Wochenmitte kann es nachts wieder frostig werden. Wer also bereits mit Frühlingsblühern dekoriert hat, sollte die am Abend geschützt aufstellen.

Bis Mittwoch rechnen die Meteorologen mit stärkerem Wind, im Schwarzwald auch mit Sturmböen. Am Feldberg, dem höchsten Berg im Schwarzwald, kann es auch orkanartig wehen. Die Höchsttemperaturen sollen bis einschließlich Mittwoch zwischen 4 Grad im Donautal und bis zu 14 Grad in Karlsruhe liegen. Insgesamt bleibt es nach Prognose des DWD wechselhaft.