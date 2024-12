Dauerregen gepaart mit Sturmböen: Das Wetter am vierten Advent zeigt sich von einer unschönen Seite. Baden-Württemberg gelange zunehmend in den Einflussbereich von Sturmtief Diana über dem Nordmeer, das mit einer kräftigen Westströmung mildere und feuchte Luft heranführte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Sonntag gebe es bis in tiefe Lagen starke bis stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde, im Hochschwarzwald schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h und am Feldberg Orkanböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Am Sonntagmorgen und -vormittag seien auch im Tiefland vorübergehend Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h wahrscheinlich, hieß es.

Lesen Sie auch

Zudem sagen die Meteorologen Dauerregen bis Sonntagmittag vorher. In der Nacht und am Sonntagvormittag wird in höheren Lagen Neuschnee erwartet: auf rund 1.000 Metern ein bis fünf Zentimeter, auf den Schwarzwaldgipfeln bis zu 15 Zentimeter. Ab Sonntagmittag sind zudem kurze Graupelgewitter mit Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich.