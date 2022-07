1 Rund 29 Grad Celsius erwarten Meteorologen am Samstag im Südwesten. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Nachdem Donnerstagnacht teilweise zu Unwettern in Baden-Württemberg kam, beruhigt sich die Wetterlage zum Wochenende hin wieder. Meteorologen erwarten vor allem Sonne – doch nicht nur das.















Nach nur kurzer Abkühlung bringt Hoch „Hartmut“ am Wochenende teils sommerlich sonniges Wetter nach Baden-Württemberg zurück. Allerdings gibt es in einigen Landesteilen Einschränkungen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte.

Während die Nacht auf Samstag nach Angaben der Meteorologen noch Tiefsttemperaturen von 6 bis 11 Grad bereithält, könnte es am Samstag an Rhein und Neckar bereits wieder bis zu 29 Grad heiß werden. Zudem erwarten die Wetterexperten viel Sonne - der Regen macht Pause. Am Sonntag steigt die Gewittergefahr vor allem im Süden des Landes wieder. Auch in der Nacht zum Montag sind Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf 18 bis 13 Grad.

Unwetter tobte im Südwesten

Auch zum Wochenstart bleibt es dem Wetterdienst zufolge meist heiter, sonnig und trocken. Im Norden könne es aber auch einzelne Schauer und südlich der Donau am Nachmittag und Abend vereinzelt kräftige Gewitter geben. Tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad werden in den kommenden Tagen nicht erwartet.

Gewitter mit Hagel und Starkregen sind zuletzt über weite Teile des Südwestens gezogen. Im Ostalbkreis sorgte dies in der Nacht auf Freitag zeitweise für überflutete Straßen, wie etwa in Heubach, wo sich auch Hagelkörner auf dem Boden sammelten. Größere Schäden oder wetterbedingte Unfälle blieben aber aus, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Freitag sagte.

Auch in Donzdorf im Kreis Göppingen rückte die Feuerwehr in der vergangenen Nacht wegen überfluteter Straßen aus. Die dichte Wolkendecke und der Regen bleiben am Freitag da und sorgen für Abkühlung bei maximal 23 Grad am Oberrhein und 16 Grad im Schwarzwald.