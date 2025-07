Wetter in Baden-Württemberg: Das Wochenende wird schwül-heiß: Unwetter und Hitze im Programm

1 Der sommerliche Schein trügt: Mancherorts drohen am Wochenende in Baden-Württemberg Gewitter und Starkregen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Mehr als 30 Grad - die reinen Zahlen sprechen für ein Sommer-Wochenende. Doch Regenwolken trüben die Stimmung. Diese Abmischung könnte für manchen zur Belastung werden.











Mit Temperaturen teils über 30 Grad soll es an diesem Wochenende in Baden-Württemberg zwar so sommerlich-warm werden wie die ganze Woche über nicht. Weil laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an beiden Tagen jeweils in der zweiten Hälfte Schauer und Gewitter aufziehen, wird es dabei allerdings in manchen Regionen wohl auch schwül. Samstags sei mancherorts vor allem im Süden und Südosten auch heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel nicht auszuschließen, teilte der DWD mit.