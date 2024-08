Wetter in Baden-Württemberg: Das Wochenende bringt Freibad-Wetter

Wetter in Baden-Württemberg

Das Wetter am Samstag und Sonntag wird sonnig und angenehm warm – nicht zu heiß. Nur gelegentlich können ein paar Regentropfen fallen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst.











Gute Aussichten: Das Wetter am Wochenende dürfte in Baden-Württemberg überwiegend freundlich werden. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, setzen sich am Samstag und Sonntag die angenehmen Temperaturen vom Freitag fort. Nur im Süden Baden-Württembergs hatte es freitags noch Unwetter gegeben, die zum Abend abklingen.