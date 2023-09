Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage steht Baden-Württemberg ein weitgehend warmes, fast wolkenloses und vor allem trockenes Wochenende bevor. Die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) laden ein zu Ausflügen oder einem spätsommerlichen Eis.

Viel Sonne soll es zunächst am Samstag geben, nur wenige Wolken zudem, dafür Temperaturen zwischen 23 Grad im Hotzenwald (Südschwarzwald) und 29 Grad am Oberrhein. Nach einer klaren Nacht entschädigt auch der trockene, warme Sonntag mit nur wenigen Wolken für den nassen Auftakt der Woche. Die Temperaturen liegen dann laut DWD erneut zwischen 23 Grad auf der Albhochfläche und 29 Grad am Oberrhein.

Noch wärmer wird es laut DWD sogar zum Auftakt der kommenden Woche. Dann sind am Montag sogar Höchstwerte von 24 Grad im Bergland und satten 31 Grad am Oberrhein möglich.