Eigentlich erwarteten die Meteorologen starke Unwetter im Großraum Stuttgart am Sonntag. Nun sieht es etwas anders aus. Andere Teile des Landes hingegen soll es hart treffen.

Doch kein Unwetter in Stuttgart und der Region am Sonntag? Hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vortag noch Unwetter mit Tausenden Blitzen und Starkregen im Großraum Stuttgart erwartet, sieht die Vorhersage am frühen Sonntagabend ganz anders aus.

„Das heftige Unwetter und die erwartete große Front sind hier gar nicht angekommen“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster unserer Redaktion.

Lesen Sie auch

Wetter in Stuttgart: Regen, aber kein Unwetter?

Zwar erreiche wohl ein aus Richtung Schwarzwald kommendes Niederschlagsgebiet den Großraum Stuttgart gegen 18.30 oder 19 Uhr, Starkregen oder Überschwemmungen werde es hier aber voraussichtlich nicht geben. „Das werden vielleicht 15 bis 20 Liter in ein bis zwei Stunden“, so Schuster.

Bereits am Mittag hatte es in Stuttgart etwas stärker geregnet, das Finale des Tennisturniers Boss Open mit Alexander Zverev war deshalb kurzzeitig unterbrochen worden.

Der Regen am Abend werde voraussichtlich bis etwa 21 Uhr anhalten, so Schuster. Vereinzelt könne es in der Region auch Gewitter mit kleineren Hagelkörnern geben. „Ein Unwetter wird es aber eher nicht.“

Hoche Blitzdichte trifft Ulm, nicht Stuttgart

Auch von der zunächst erwarteten „hohen Blitzdichte“ bleibt die Region wohl verschont. „Das hat eher die Region Ulm getroffen“, so Schuster. Dort habe es zwischen 16 und 16.30 Uhr über 3000 Blitze und Starkregen mit bis zu 40 Litern in kurzer Zeit gegeben.

Neben der Region Ulm werde das Unwetter voraussichtlich vor allem den Süden des Landes treffen, insbesondere Oberschwaben und die Bodenseeregion.

Unwetter in Baden-Württemberg: Das Wichtigste auf einen Blick

Stuttgart und Region: Bleiben wohl größtenteils von heftigen Unwettern verschont

Bleiben wohl größtenteils von heftigen Unwettern verschont Unwetterwarnung: Für weite Teile Baden-Württembergs, vor allem im Süden

Für weite Teile Baden-Württembergs, vor allem im Süden Kreise Esslingen und Göppingen: Liegen im Grenzgebiet der Unwetterwarnung

Liegen im Grenzgebiet der Unwetterwarnung Voraussichtlich stark betroffen: Der Süden Baden-Württembergs, etwa Oberschwaben und Bodenseekreis

Der Süden Baden-Württembergs, etwa Oberschwaben und Bodenseekreis DWD empfiehlt: Vorsichtig sein und auf Unwetterwarnungen achten

Unwetterwarnung in weiten Teilen Baden-Württembergs

Der Deutsche Wetterdienst hat mit Blick auf die drohenden Mengen an Regen, Donner und Blitzen eine Unwetterwarnung für weite Teile Baden-Württembergs ausgesprochen, die bis in die Nacht hinein gelte.

Die Kreise Esslingen und Göppingen liegen im Grenzgebiet der Unwetterwarnung, die vor allem den Süden Baden-Württembergs, aber auch nördliche Regionen betrifft. Es seien in den betroffenen Regionen schwere Gewitter mit örtlich heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde zu erwarten. Auch größere Hagelkörner und schwere Sturmböen bis 100 Kilometer die Stunde seien hier nicht auszuschließen. „Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen“, hieß es weiter.

Da sich diese Unwetter nur kurzfristig vorhersagen lassen, raten die DWD-Experten den Menschen, vorsichtig zu sein und auf Unwetterwarnungen zu achten.