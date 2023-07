1 Schluss mit Schmuddelwetter: In Baden-Württemberg soll es richtig, richtig heiß werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Manngold/IMAGO/Rainer Keuenhof

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes muss sich Baden-Württemberg nach wechselhaften Tagen auf eine Hitzewelle einstellen. Am Wochenende soll es bis zu 37 Grad heiß werden.









Mit einer Hitzewelle müssen die Menschen im Südwesten am Wochenende rechnen. Mit bis zu 37 Grad soll es am Sonntag den bisher heißesten Tag des Jahres geben, wie Meteorologe Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Schon am Freitag würde die Hitze beginnen. Bis zu 32 Grad könne es in den Niederungen geben. Grund dafür sei ein Schub subtropischer Luft aus dem Südwesten.