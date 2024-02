Wetter in Baden-Württemberg

1 Erst bewölkt, dann kehrt auch wieder der Regen im Ländle zurück. (Archivbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Am Dienstag erwartete der Wetterdienst in Baden-Württemberg eher milde Temperaturen. Am Mittwoch kommt dann der Regen mit teils sturmartigen Böen zurück.











Bewölktes Wetter bei milden Temperaturen wird in Baden-Württemberg erwartet. Bis Mittwoch soll es überwiegend trocken bleiben, am Donnerstag dann verbreitet regnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).