Wetter in Baden-Württemberg: Am Wochenende kommt die Sonne raus

1 Am Wochenende wechseln sich in Baden-Württemberg Nebel und Sonne ab. Foto: picture alliance / dpa/Lino Mirgeler

Am Wochenende scheint nach dem anhaltenden Regen der letzten Tage endlich wieder die Sonne. Wer das schöne Wetter zum Rodeln nutzen will, muss allerdings zum Feldberg fahren.











Baden-Württemberger können sich am Wochenende auf Sonne freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erwartet überwiegend trockenes Wetter im Ländle, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Das bedeute allerdings auch, dass kein Neuschnee fallen werde. Wer auf Rodelausflug gehen möchte, muss also zum Feldberg fahren. Dort sei der Schnee noch nicht geschmolzen.