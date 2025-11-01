Wetter in Baden-Württemberg: Allerheiligen startet mild – später folgen Regen und Sturm

Ungewöhnlich warm, aber der Schein trügt: Nach mildem Start drohen am Wochenende kräftiger Regen und stürmische Böen. Was das Wetter im Südwesten sonst noch bringt.
Wer an Allerheiligen durch den Wald oder zum Friedhof stiefeln möchte, sollte sich am Vormittag auf den Weg machen – dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge startet der Samstag zunächst meist trocken. Nur im Südosten bleibt es teils länger trüb. Im Tagesverlauf ziehen jedoch zunehmend dichtere Wolken auf, und am Nachmittag setzt von Westen her Regen ein. Im Westen des Schwarzwaldes wird Dauerregen mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter binnen 18 Stunden erwartet.