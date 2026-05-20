Noch sind hier und da Regenschirme angesagt. Aber zum langen Wochenende setzt sich die Sonne durch. Worauf sich die Menschen in Baden-Württemberg einstellen können.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Pünktlich zum Pfingstwochenende ziehen die Regenwolken über Baden-Württemberg ab, die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke. Schon am Donnerstag sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 26 Grad drin. Am Freitag könnte das Thermometer mancherorts sogar noch höhere Werte anzeigen. Der DWD spricht von einem Sommertag, wenn die Luft 25 Grad oder wärmer ist.

Zur Wochenmitte aber wird es der Vorhersage zufolge erst nochmal oft grau. Zeitweise könne schauerartig verstärkter Regen durchziehen - nach Osten hin am Mittag und Nachmittag zum Teil auch mit Gewittern. Dazu soll ein mäßiger Westwind wehen, der in Böen frisch bis stark ausfallen könne. Bei Gewittern und im Bergland seien starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte sollen bei etwa 18 Grad entlang der höheren Alb und bis 22 Grad im Rheintal liegen.

Bewölkt und gewittrig

In der Nacht zu Donnerstag bleibe es zunächst meist stark bewölkt. Schauer sollen nur allmählich nachlassen. Später könnte es im Westen auflockern, örtlich sei Nebel möglich. Die Temperaturen gingen auf bis zu 5 Grad zurück.

Am Donnerstag erwartet der DWD eine Mischung aus Sonne und Wolken. Es soll trocken bleiben. Die Höchstwerte lägen im Bergland um 20 Grad, am südlichen Oberrhein könnten bis 26 Grad erreicht werden. Der Wind bleibe schwach bis mäßig, zeitweise könnte er böig auffrischen.

Wolken weichen der Sonne

In der Nacht zum Freitag werde es klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 10 bis 5 Grad. Am Freitag selbst dürfte dann bei einzelnen Quellwolken häufig die Sonne scheinen. Dazu werde es deutlich wärmer: Im Bergland seien um 23 Grad möglich, am Rhein bis 29 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibe es oft klar, mit Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad.