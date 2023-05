Das Regenradar verheißt nichts Gutes für Balingen und die Ortsteile. Ab 17 Uhr sind massive Niederschläge angekündigt. Stadt und Feuerwehr warnen laut dem Schwarzwälder Boten die Bevölkerung. 200 Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft.

„Wir befürchten eine ähnliche Lage wie am Wochenende“, sagt Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Die vollgesogenen Böden könnten den Regen nicht mehr aufnehmen. Es drohen Überflutungen.

Mitarbeiter des Bauhofs unterstützen die Feuerwehr

An den neuralgischen Punkten wie in Dürrwangen in der Heinzengasse, beim Balinger Gerbertor oder hinter der Frommerner Waldorfschule wurde am frühen Morgen bereits die Lage kontrolliert. Mitarbeiter des Bauhofs unterstützen die Feuerwehr, sie haben Sandsäcke befüllt und alle Fahrzeuge stehen für einen möglichen Einsatz bereit.

Warn-App „Nina“ soll ebenfalls informieren

Die Pegelstände steigen bereits wieder. Daher die offizielle Warnung an die Anrainer, die auch über die bundesweite Warn-App „Nina“ herausgegeben wird. Fahrzeuge sollten aus Tiefgaragen geholt werden. Wenn möglich sollten Keller abgedichtet werden.

Oberbürgermeister Reitemann und sein Stellvertreter Ermilio Verrangia werden die Nacht beim Krisenstab im Feuerwehrhaus in Balingen verbringen. Von dort aus werden die Einsätze koordiniert. Wo genau die angekündigten Gewitterzellen nieder gehen werden kann zur Stunde noch nicht vorausgesagt werden.