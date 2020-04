Sonniger Montag - am Dienstag wird es nass

1 Am Dienstag kühlt es ab (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Dienstag soll er endlich kommen – der Regen, auf den Land- und Forstwirtschaft so ungeduldig warten. Doch schon am Montag können einzelne Tropfen fallen.

Stuttgarter - Der Montag in Baden-Württemberg wird sonnig und warm - einzelne Tropfen kündigen jedoch bereits die Schauer vom Dienstag an. Neben Sonnenstrahlen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit einzelnen Wolkenfeldern und Regentropfen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen halten sich zwischen 20 und 26 Grad.

Lesen Sie hier: Die Böden brauchen dringend Wasser (Plus)

Im Bergland ist mit 18 Grad zu rechnen. Am Dienstag sind den Wetterexperten zufolge zahlreiche Schauer und örtliche Gewitter zu erwarten. Es kühlt auf 15 bis 22 Grad ab.