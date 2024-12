1 Eckensee in Stuttgart: In Baden-Württemberg wird am ersten Weihnachtsfeiertag viel Sonnenschein erwartet (Archivfoto). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

In Baden-Württemberg ist mit keinem Schnee mehr an Weihnachten zu rechnen. Stattdessen scheint die Sonne. Wird es in diesem Jahr noch einmal schneien?











In Baden-Württemberg ist mit viel Sonne am ersten Weihnachtsfeiertag zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen einem Grad in den Bergen und knapp sieben Grad bei Mannheim, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An Donau und Hochrhein wird es nebelig. In Nordbaden können den Angaben zufolge ein paar Regentropfen fallen.