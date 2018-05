Wetter im Südwesten Gewitter und Regen am Vatertag

Von red/ dpa 08. Mai 2018 - 15:57 Uhr

Ab Mittwoch muss im Südwesten mit Gewitter und Starkregen gerechnet werden. Foto: dpa

Nach Temperaturen um 30 Grad, wird es bereits in der Nacht zu Mittwoch deutlich ungemütlicher. Im Südwesten muss mit Gewittern, Starkregen und Hagel gerechnet werden.

Offenbach - Der Ausflug zum Vatertag droht in diesem Jahr vielerorts ins Wasser zu fallen. Teilweise ziehen sogar heftige Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Bereits ab der Nacht auf Mittwoch muss im Süden und den östlichen Mittelgebirgen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, am Mittwoch lokal auch mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Es wird mit 24 bis 20 Grad noch einmal verbreitet sommerlich warm. In der Nacht auf Donnerstag entladen sich erste Gewitter über Ostdeutschland.

Am Donnerstag scheint dann im Osten zunächst noch die Sonne, bevor dort weitere heftige Gewitter heranfegen. Im Westen ist der Himmel wolkig, es regnet und mit 15 bis 23 Grad wird es deutlich kühler als zuletzt, im Osten wird es nochmals bis 28 Grad warm.

Das Wetter wird wechselhafter

Am Freitag klingen die letzten Schauer ab und die Sonne kommt wieder hervor. Sie erwärmt die Luft auf 15 Grad an der Küste und 23 Grad am Oberrhein, an der Donau und im Rhein-Main-Gebiet. Ähnlich wird es der Vorhersage zufolge am Samstag aussehen. Insgesamt sei aber mit wechselhafterem Wetter zu rechnen, erklärte der DWD.

Zuvor könnte an diesem Dienstag noch der heißeste Tag des Jahres gemessen werden. Es gilt, die Marke von 30,4 Grad vom 22. April zu übertreffen. Am Dienstag könne die 30-Grad-Marke mancherorts geknackt werden, hieß es vom Wetterdienst.