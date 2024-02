1 Es wird immer wärmer in Baden-Württemberg, bis zu 16 Grad soll es geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Ist das schon der Frühling? Auf bis zu 16 Grad darf sich Baden-Württemberg in den kommenden Tagen freuen. Auch Gewitter sind möglich.











Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt auch in den nächsten Tagen überwiegend grau und regnerisch. Am Wochenende seien einzelne, kurze Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.