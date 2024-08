DWD warnt vor Unwettern in Teilen Baden-Württembergs

1 Eine Unwetterzelle über Stuttgart Foto: IMAGO/vmd-images/IMAGO/Simon Adomat

Gewitter zogen schon am Wochenende über den Südwesten. Nun gibt es eine explizite Warnung des Deutschen Wetterdiensts für bestimmte Landesteile.











In Teilen Baden-Württembergs sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Abend schwere Gewitter möglich. Betroffen seien die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe, teilte der DWD kurzfristig in einer amtlichen Unwetterwarnung mit.