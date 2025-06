1 Hohe Temperaturen stehen für Baden-Württemberg an. Foto: Annette Riedl/dpa

Sonne pur und sternenklare Nächte. Der Deutsche Wetterdienst kündigt sommerliches Wetter an. Auf das Auftragen von Sonnencreme sollte an einem Tag besonders geachtet werden.











Link kopiert



Es wird heiß und sonnig in Baden-Württemberg. Am Donnerstag wird laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die 30-Grad Marke geknackt. Die Sonnencreme sollte in den nächsten Tagen nicht fehlen. Denn der DWD warnt bereits am Montag vor hoher Belastung durch sehr hohe UV-Strahlung.