Chaos auf den Straßen: Aufgrund des Schnees und der Glätte gab es zahlreiche Unfälle im Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet weitere Schneefälle in ganz Baden-Württemberg – mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Die Polizei und Räumdienste waren im Dauereinsatz: Am Abend und in der Nacht bremsen Schneefälle den Verkehr aus. Es kracht gleich mehrmals auf den Straßen. Die meisten Unfälle enden glimpflich.

Starke Schneefälle haben im Süden Baden-Württembergs Chaos im Verkehr und viele Unfälle verursacht. Innerhalb weniger Stunden zählte die Polizei Hunderte wetterbedingte Unfälle vom Schwarzwald bis zum Bodensee. Autos und Lastwagen kamen streckenweise auf schneeglatten Straßen kaum voran. Die Polizei registrierte vor allem Blechschäden.

Auto wurde 500 Meter mitgeschleift

Ein Auto blieb in Langenargen im Bodenseekreis an einem Bahnübergang hängen und wurde von einem Zug mitgeschleift. Die Fahrerin stieg laut Polizei aus dem Auto aus und ließ es dort stehen. Es wurde kurz darauf ungefähr 500 Meter mitgeschleift. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 100.000 Euro.

In einem Ortsteil von Nagold im Kreis Calw rutschte ein Viehtransporter ins Gleisbett und wurde ebenfalls von einem Zug erfasst, zwei Rinder starben. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Verkehrschaos auf Autobahnen

Der Schnee sorgte auch für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen im Süden des Landes. Auf der Autobahn 81 kam der Verkehr wegen der Schneefälle streckenweise fast zum Erliegen, wie ein Polizeisprecher in Konstanz am Bodensee berichtete.

Auch auf der Autobahn 98 bei Lörrach herrschte wegen starken Schneefalls Verkehrschaos. Betroffen war die A 98, zum einen zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost, zum anderen die Gegenrichtung zwischen Dreieck-Hochrhein und Lörrach-Ost, wie die Polizei mitteilte.

Lastwagen standen quer

Schon in den frühen Abendstunden blieben dort Fahrzeuge stecken. Weil unter anderem Lastwagen quer gestanden hätten, seien immer mehr Fahrzeuge stecken geblieben. Die Räumdienste kamen nicht mehr durch und blieben selbst liegen. Die Feuerwehr habe teilweise Fahrzeuge der Autobahnmeisterei befreien müssen.

Laut Polizei verließen einige Menschen ihre Fahrzeuge, andere blieben dort und mussten in der Nacht versorgt werden. Zwar hörte es in der Nacht zunächst auf zu schneien, die Fahrbahn war allerdings immer noch schneebedeckt.

Räumfahrzeuge arbeiten auf Hochtouren

Die Polizei in Freiburg registrierte mehr als 70 Unfälle in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut-Tiengen. Es gehe vor allem um Blechschäden, sagte ein Sprecher. Die Räumfahrzeuge arbeiteten auf Hochtouren. Pünktlich zum Feierabendverkehr hätten die Schneefälle für Behinderungen gesorgt.

Bei Unfällen im Schwarzwald-Baar-Kreis und in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil habe es mehrere Leichtverletzte gegeben, so der Sprecher weiter. In der Region wurden bis 20 Uhr mehr als 130 Unfälle gezählt. Der viele Schnee habe auch hier vor allem zu Blechschäden geführt. Angaben zur Höhe der Sachschäden gab es zunächst nicht.

„Haben ordentlich zu tun“

In den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis registrierte die Polizei schon am frühen Abend Dutzende Einsätze, wie ein Sprecher erklärte. „Wenn der erste Schnee fällt, herrscht immer ein bisschen Chaos“, sagte der Polizeisprecher: „Wir haben ordentlich zu tun.“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte wegen der starken Schneefälle eine Unwetterwarnung für die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen herausgegeben. Es war laut (DWD) der erste richtige Wintereinbruch. Heute soll sich die Lage nach Einschätzung der Experten beruhigen.

Weitere Schneefälle

Der deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Baden-Württemberg landesweit weitere Schneefälle. Nach Angaben des DWD soll es vor allem in den Hochlagen des Landes weiß werden beziehungsweise bleiben.

Auch am Hochrhein und im Allgäu wird teils starker Schneefall zwischen 15 und 25 erwartet, in Staulagen des Südschwarzwaldes bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Hier gilt deswegen eine amtliche Unwetterwarnung. Verbreitet sei Glätte auf den Straßen zu erwarten, im Norden örtlich durch Überfrieren.